عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الألماني الخاص تطورات الأوضاع في ليبيا 

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في ليبيا.

واستعرض صالح وبوك، سُبل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وكان المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، التقى في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبين بالمجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأكد بوك أن بلاده تسعى مع شركائها الإقليمين لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب بيان الرئاسي، تناول اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخروج من الانسداد السياسي والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وثمن المنفي دور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا، خاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين (2،1)، لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق ، التقى المبعوث الألماني رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، الذي أطلعه على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مطالبًا بضرورة إشراك ليبيا في أي اجتماعات دولية خاصة بالأزمة.

كما ناقش المسؤول الألماني خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إمكانية عقد مؤتمر “برلين 3”.