الغرياني: لا يقف معنا إلا تركيا وهي الأولى بعقد الاتفاقيات مع ليبيا

أشاد الصادق الغرياني المفتي المعزول، بمذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مع الدولة التركية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، والتي أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط الليبية.

وقال “الغرياني”، في برنامجه على قناة التناصح التي يديرها نجله “سهيل”: “أشيد بمذكرة التفاهم التي فعّلت الاتفاقية المعقودة بين الحكومة ودولة تركيا الشقيقة للتعاون في مجال النفط والغاز، فلم نجد من يقف معنا إلا دولة تركيا وهي أولى بعقد الاتفاقيات من غيرها”.

وأضاف المفتي المعزول، “تركيا كما وقفت معنا تستحق أن نبادلها الشكر والمعونة، ولم يستنكر الاتفاقية مع تركيا إلا الكيان الصهيوني ومن يعملون في مشروعه” متسائلا: “لماذا تستنكر أمريكا الاتفاقية الليبية التركية؟”، متابعا “ينبغي أن يقال لأمريكا بصفة رسمية إن ليبيا بلد مستقل وليست ولاية من ولايات أمريكا، وأهل ليبيا هم من يحدد مصيرها”.