المستشار صالح يطلع على سير عمل داخلية الاستقرار منذ تولي حكومة باشاآغا لمهامها

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة الثلاثاء وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة ووكيل الوزارة فرج اقعيم.

حيث اطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بحسب الموقع الرسمي للمجلس على سير العمل في وزارة الداخلية منذ تولي الحكومة لمهام أعمالها وخطط وبرامج الوزارة خلال هذه الفترة.

واطلع أيضًا على احتياجات الوزارة وكافة مديريات الأمن لأداء أعمالها المناطة بها على أكمل وجه، حيث يقوم وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بزيارة لعدد من مديريات الأمن بالمنطقة للاطلاع على احتياجات المديريات وسير العمل بها.

