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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 06 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 06 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة على كامل ربوع ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية يوم الغد.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع إحتمال لسقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض المدن الساحلية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-32)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:45)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:04).

قد تكون صورة ‏نص‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 التنبوات الجوية الغد طقس الحرارة الحرارة التنبوات أحيانا السماء قلبلة السحب السما اليوم الحرارة الحرارة 18 17 الصحب السماء 27 28 السما السماء السما السماء السماء 18 زواره صبرا 28 27 27 17 21 21 29 26 18 21 ای ی السما نالوت احيانا 26 السما الزنتان 17 18 20 21 السماء السماء 5 25 29 السماء 21 26 22 بنغازی السما السما 23 21 21 21 السماء 30 32 22 قلبلة 1 صافية السماء مرزق 21 السماء صافية 31 قليلة 23 22 السما صافية 32 32 33 24 24 الكفرة /01/3102م‏'‏

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