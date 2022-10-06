حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 6 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على كامل ربوع البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ترواح درجات الحرارة القصوى بين 24 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على سرت وبعض المناطق الساحلية غدًا، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدًا على بعض المدن الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.