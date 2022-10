واشنطن تؤكد دعمها لباتيلي أثناء توليه مهامه في ليبيا

ليبيا – أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم بلاده الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أثناء توليه مهامه.

نورلاند وفي تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “أقدر فرصة الانضمام إلى ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة توماس غرينفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية ليف في تقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة”.

