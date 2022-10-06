الارصاد: الحرارة معتدلة… وأمطار متفرقة اليوم وغدا بهذه المناطــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 06/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد استمرار درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق .

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال مابين ( 23 – 28 )مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين ( 30 – 33 )مْ، وتكون منخفضة نسبيا على المناطق الجبلية اثناء فترة الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب علي بعض مناطق الشمال مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض مناطق الدواخل (أبونجيم و القريات ) وتشمل بعض المناطق الساحلية يوم الغد.

والله اعـــــلم