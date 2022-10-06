حملة للتوعية بسرطان الثدي في سرت

العنوان-طرابلس

شهد مستشفى بن سينا التعليمي بسرت، أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار “كشفك أمانك”.

وتهدف الحملة إلى توعية سيدات المدينة وتثقيفهن صحيا، بشأن إجراء الكشوفات الطبية المبكرة لهن داخل المؤسسات التعليمية والخدمية.

وأكد عدد من المشاركين في الحملة على أهمية إجراء الكشوفات المبكرة لتفادي الإصابة بالمرض، والبحث عن الأسباب وراء انتشاره.

وطالب المشاركين بتوفير الإمكانات والأجهزة الحديثة داخل مراكز علاج الأورام؛ لتقديم الخدمات للمصابات، في ظل ازدياد كبير لحالات الإصابة بأمراض السرطان بشكل عام.

وحضر الحفل عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، ومدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الجروشي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فتحي الكاسح.

كما حضر الحفل مساعد مدير مركز سرت لعلاج الأورام الدكتورة سعاد القعود، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية واللجان بالحملة.