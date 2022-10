قنيدي: رئاسة مجلس الدولة أسهمت في تغول السلطة التشريعية بقيادة صالح

ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب سالم قنيدي مجلسي الدولة والنواب بتفرد رئاستيهما بالقرار.

قنيدي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” زعم أن رئاسة مجلس الدولة أسهمت في تغول السلطة التشريعية بقيادة عقيلة صالح، قائلًا: “صالح سعى لعدم اكتمال المجلس خشية من اتخاذ إجراء بتنحيته وحاولنا مرارًا أن نضع لجنة لصياغة محاضر الاجتماع ولكن عقيلة رفض”.

وأضاف قنيدي: “حذرنا عقيلة مرات عدة من مغبة سحب الثقة من حكومة الدبيبة”.

