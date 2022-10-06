البيوضي: الدبيبة يحاول الاتجار بالقيم والترويج للبهتان

الوطن|رصد

علق المترشح الرئاسيّ سليمان البيوضي على تلعثم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في قراءته لنص مذكرة التفاهم، ووصفَه قائلًا إنّه “يحاول أن يتاجر بالقيم وكعادته باع الوهم وروج البهتان” وفق تعبيره.

وأضاف البيوضي، في منشور على صفحته بفيسبوك: ” الدبيبة حاول أن يقدم اللغة الركيكة والمزايدات الرخيصة كإثبات بأنه لم يخطأ وأنه نصير المظلومين وحامل لواء المصلحة الوطنية”، وتابع: “الرجل يعيش في حالة عدمية ورغم جوقة المطبلين والمزورين حوله ومع انتشار مذكرة التفاهم باللغة الإنجليزية فلم يعد لخطابه معنى، والشجاعة أن ينشرها كاملة كما وقعت”.

واختتم البيوضي تصريحاته بالقول: “للأسف لقد تحولت ليبيا وثرواتها لمزاد علني يبيعه الدبيبة من أجل استمراره في السلطة، و يستعد اليوم لبيع المزيد من خلال المجلس الذي أنتجه ليجعل الثروات الليبية ضحية نزواته”.