الدرقاش: حكومة الدبيبة أفضل المتاح حتى وإن كانت فاسدة وتتعامل مع المليشيات

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حكومة الدبيبة أفضل المتاح حتى وإن كانت فاسدة وتتعامل مع المليشيات، بحسب قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حكومة الدبيبة نصها أزلام وينخر الفساد في أصلها وجذورها ومتشبثة بالسلطة وخالفت اتفاق جنيف واتفاق الصخيرات وتتعامل مع المليشيات وفشلت في السيطرة على كامل الأراضي الليبية وليس لها سيادة حقيقية ولم ترفع الظلم عن السجناء والمهجرين”.

وأضاف “لكنها في واقع الأمر وحقيقته أفضل ما هو موجود، يعني جيبوا أفضل منها وتفضلوا، أما حكومة بوها وامها حفتر وعقيلة وبرعاية السيسي فلا يمكن أن نفكر مجرد التفكير أن نسلمها قيادنا”، وفقا لقوله.