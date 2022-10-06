المنقوش تبحث مع وكيلة «الخارجية» البريطانية تطورات الأوضاع في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية جيليان كيغان، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، حيث أكدت المنقوش «بدء الحكومة في تطبيق خطوات للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولًا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة وواضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتجنب أي سيناريوهات لا تحقق تطلعات الشعب الليبي»، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأعربت كيغان عن دعم بلادها الجهود الهادفة إلى «الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة»، مشيرة إلى عزمها زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأبدت المنقوش تطلعها للعمل مع المسؤولين البريطانيين؛ لمواجهة التحديات المشتركة وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.