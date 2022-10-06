“إيريني” ترصد 38 رحلة مشبوهة متجهة إلى ليبيا

الوطن|متابعات

نشرت عملية “إيريني” الأوروبية، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تقريرها الشهري الذي صدر بعد أيام من تولي ستيليانوس ديموبولوس من البحرية اليونانية قيادتها بدلا من الأميرال الإيطالي فابريزيو روتيري.

وكشف التقرير عن رصد ومراقبة 38 رحلة مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً (ومحطات نفطية)، والتحقيق في 156 سفينة تجارية عن طريق الاتصال اللاسلكي وإجراء 18 زيارة للسفن بموافقة القادة، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن عملية إيريني انطلقت في 31 مارس 2020 في أعقاب مؤتمر برلين الأول وذلك بعد العملية صوفيا.

وأعلنت العملية التحقيق في أكثر من 7298 سفينة، خلال عامين ونصف من النشاط، وأجرت ما يقرب من 385 زيارة بموافقة القادة (المساعي الودية) على متن السفن التجارية و24 عملية تفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تم مراقبتها 1010 رحلة.