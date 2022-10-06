المصرف المركزي: حجم الإيرادات في ليبيا خلال تسعة أشهر بلغ 89.7 مليار دينار

العنوان-طرابلس

قال، مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، أن حجم الإيرادات في ليبيا خلال تسعة أشهر بلغ 89.7 مليار دينار.

وأوضح المصرف، في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، أن الإيرادات من الإتاوات النفطية بلغت 9.5 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات من الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.

وذكر المصرف، أن إيرادات الضرائب بلغت 787 مليون دينار وإيرادات الجمارك 146 مليون دينار وإيرادات الاتصالات بلغت 146 مليون دينار وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المجلس بلغت 115 مليون دينار.

وأشار المصرف المركزي إلى وجود إيرادات أخرى، بلغت 584 مليون دينار.

وأوضح، أن تلك الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل مسترجعات ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها.