عميد بلدية أوباري: حل أزمة الوقود في الجنوب يحتاج إلى إرادة حكومية

ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إن حل أزمة الوقود في الجنوب يحتاج إلى إرادة الحكومة التي ما زالت غائبة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات.

ماتكو أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أنه ما زالت البلدية تعاني من الافتقار إلى أدنى أساسيات الحياة كالوقود والغاز.

ولفت إلى أن المنطقة شهدت انفراجًا بسيطًا في أزمة الوقود عقب حادثة انفجار صهريج الوقود في بنت بية، وعادت الأزمة بشكل مفاجئ رغم توفر الوقود في مستودع سبها النفطي.

