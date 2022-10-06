مؤمن: ليبيا دخلت في مرحلة المتاهة السياسية وغياب الرؤية

الوطن|رصد

قال الخبير السياسي، وليد مؤمن، إن ليبيا وسياسييها دخلوا في مرحلة المتاهة السياسية وغياب الرؤية، وهذا أدى إلى “زيادة الانسداد السياسي”.

وأضاف مؤمن، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المطلوب للخروج من هذه الأزمة وجود رغبة وإرادة حقيقية صادقة من جميع الأطراف لإنهائها، مشيرا إلى أن الليبيين مقتنعون بأن جميع الأطراف الداخلية والخارجية تعمل لمصالحها الخاصة فقط.

وأكد مؤمن أهمية وجود إرادة وطنية صادقة خاصة لحل أزمة ليبيا، خاصة في ظل الخلافات حول الملف الأمني وتعثر عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأشار إلى وجود توجه دولي لتشكيل حكومة ثالثة جديدة وقد يكون هنالك تدخل للمجلس الرئاسي بدعم من المجلس الأعلى للقضاء، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالعودة لدستور 1951.