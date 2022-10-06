القماطي: لا أستبعد اتخاذ مسارات بديلة للخروج من الانسداد السياسي

رأى رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لظروف معينة، يجب الاتجاه إلى التشريعية، والبرلمان الجديد هو من يتولى معالجة المشكلات الدستورية، على حد قوله.

وقال القماطي، في تصريحات تلفزيونية: “جرّبنا تغيير الحكومات عشرات المرات، وهو إجراءٌ غير مُجدٍ؛ لم ينهِ الصراع والانقسام، لذا، فالمطلوب انتخاب برلمان واحدٍ بوجوه ودماء جديدة، يجدد الشرعية، ويشكل السلطة التنفيذية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “اجتمعنا اليوم بممثلين عن هيئة صياغة مشروع الدستور، لمناقشة استكمال المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال”، وفقا لحديثه.

وتابع “لا نستبعد اتخاذ مسارات بديلة للخروج من حالة الانسداد السياسي، إذا فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية”، على حد وصفه.