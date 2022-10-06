أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 6 – 10 – 2022

تتابع بوابة إفريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الخميس بلغ 1715.43 وشهدت أسعار جرام الذهب في السوق استقرارا وكانت كما يلي:

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم ارتفاعا عن يوم الامس حيث بلغ الجرام فيه 213 دينار

شراء كسر ذهب شهد اليوم استقرارا في أسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 209.500 دينار

عيار 21 سعر الجرام 244.41 دينار

عيار 22 سعر الجرام 256.05 دينار

عيار 24 سعر الجرام 279.33 دينار

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام استقرارا في سعرها اليوم حيث وصلت 1955 دينار

كما شهد أسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وكانت كما يلي

فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار