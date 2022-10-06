انخفاض سعر صرف اليورو وارتفاع الدولار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية، اليوم الخميس، أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 4.99 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.65 دينار من 5.69 دينار أمس.

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.35 دينار، على الترتيب.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.