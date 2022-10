الدغاري: النقص في موارد الدولة المالية يرجع إلى عمليات النهب والسّطو على المال العام والفساد

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أنّ الحلّ الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد يكمن في جلب المستثمرين من دول وجنسيات مختلفة في كافة المجالات بما لا يتعارض مع قوانين الاستثمار المحلي والأجنبي.

الدغاري وفي سياق عرضه للحلول لأزمة الاقتصاد الليبي، أضاف أنّ الاستثمار المشترك أو المختلط وتطوير قوانينه بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار يتطلب على الحكومات الرشيدة ابتعادها عن الخلافات السياسية والصّراع على السّلطة التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، موضحًا أنّ المستثمر يحافظ على استثماراته من الفساد والنهب المستشري في البلاد ويساهم في نموّ الاقتصاد الوطني، وهو ما تتجه إليه الدول النامية على وجه الخصوص التي تعاني من أزمات اقتصادية.

وبيّن أنّ النقص في موارد الدولة المالية يرجع إلى عمليات النهب والسّطو على المال العام والفساد، إضافة إلى انخفاض واردات النفط إلى أدنى مستوياتها بسبب الإغلاق المتكرّر للحقول والمواني النفطية والدّمار الذي لحق بالمنشآت النفطية نتيجة للحروب، ناهيك عن الانقسام المؤسّساتي الذي تعانيه البلاد في الوقت الراهن.

الدغاري أشار إلى أنّ إنتاج النفط في ليبيـا لامس 3 ملايين برميل.

