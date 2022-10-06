العرفي: مجلس النواب يبحث ملفين مهمين الأسبوع المقبل

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن جلسة مجلس النواب ستعقد الأسبوع القادم بمقره في مدينة بنغازي، وسيتم خلالها انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ومناقشة توقيع حكومة الدبيبة منتهية الولاية على مذكرة تفاهم مع تركيا.

ووقع وزراء بالحكومة منتهية الولاية، الإثنين الماضي، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.