ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوا المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي الأربعاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة، رفقة السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي، وذلك على هامش فعاليات إحياء الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية.

الوزير الجزائري نقل للمجلس الرئاسي في مستهل الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري، معبرًا عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء إلى أن ذكرى معركة إيسين تُعد تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن إحياءها إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين، وبدور الشعب الليبي في دعم الثورة الجزائرية.

Shares

The post الرئاسي يستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية