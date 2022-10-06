وزير تعليم الدبيبة: الكتاب المدرسي ليس من عوامل العملية التعليمية

أكد موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة المؤقتة، أن “الكتاب المدرسي ليس من عوامل العملية التعليمية”.

وقال المقريف، في تصريح صحفي، إن “الكتاب المدرسي لم يعد أيضًا العامل الرئيسي في العملية التعليمية”.

وتابع؛ ” توفير الميزانيات للكتاب المدرسي كان متأخرًا جدًا بالنسبة لنا كوزارة تربية وتعليم”، مردفًا أنه “تم استثناء توريد وطباعة الكتاب باعتباره موجودًا في الباب الثالث من الميزانية”.

وأردف أنه ” تم تخصيص مبالغ الكتاب في منتصف شهر أغسطس وستصل أول الدفعات في بداية الأسبوع المُقبل”.

وعقب؛ “لدينا رصيد من الكتاب المدرسي بين 40 و45%، لكن هناك نقص في بعض العناوين سيتم توفيرها من خلال أول دفعة”.

وأشار إلى أن “الوسائل التعليمية الآن تعددت كثيرًا ويجب الآن أن نواكب العالم”، مبينًا أنه “يجب أن تكون لدينا وسائل تعليمية أخرى مثل التعليم الإلكتروني لنستطيع مواكبة الجديد”.

وختم مبينًا أن “استخدام الوسائل الحديثة يعتبر أحد المعايير الأساسية لتقييم العملية التعليمية في ليبيا”.