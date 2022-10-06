أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية يعرضون على المنفي رؤيتهم لـ«إنقاذ ليبيا»

استعرض أعيان وحكماء ونخب من المنطقة الشرقية (برقة) خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، رؤيتهم لـ«إنقاذ البلاد من شبح الانقسام والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وبينما أكد الأعيان والحكماء «دعمهم الكامل جهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد والعبور إلى بر الأمان»، أبدى المنفى دعمه جهودهم ومساعيهم في «رأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن الواحد»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحسب البيان، فقد بحث اللقاء «الوصول إلى حل ينهي الأزمة الراهنة في البلاد والمساهمة في تقريب وجهات النظر، بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية». فيما أكد المنفي أن الأعيان والحكماء والنخب «جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام بين الليبيين كافة وتجاوز الأزمة الحالية».

– المنفي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويحذر: العنف سيؤدي لمزيد الانقسام

– المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة الشرقية

المنفي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات

وسبق أن التقى المنفي في مايو الماضي، أعيانًا من المنطقة الشرقية من بينهم الشيخ إدريس يحيى البرعصي، والشيخ مسعود عمر العرفي، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وشدد على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، محذرًا من «أن العنف سيؤدي لمزيد الانقسام»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

ووفق البيان، فقد أكد المنفي آنذاك سعي المجلس الرئاسي «لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع البلاد على الطريق الصحيح، نحو البناء والأمن والبناء والاستقرار». في حين شدد أعيان المنطقة الشرقية على «دعم المجلس الرئاسي في أي خطوات سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول ببلادنا إلى بر الأمان، ومشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار».

لقاء المنفي في طرابلس مع أعيان وحكماء من المنطقة الشرقية، 6 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)