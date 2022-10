ليبيا – قال مدير إدارة الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إنه بعد تمكن فريق الصيانة من السيطرة على التسريب تم الاعتداء على نفس المكان بجنوب منطقة بني وليد عبر توصيلة غير شرعية لتغذية إحدى المزارع.

الساعدي ناشد في تصريح لشبكة “لام” الجهات الأمنية بالمناطق التي تتكرر فيها الاعتداءات بتوفير وبسط الأمن وحماية المصدر الأول للمياه في ليبيا.

وأشار إلى هذه الاعتداءات غير المسؤولة لها آثار جسيمة وسلبية وتهدد ضمان استمرار الإمداد المائي للمدن والقرى المستهدفة.

Shares

The post الساعدي يناشد الجهات الأمنية بالمناطق حماية المصدر الأول للمياه في ليبيا من التخريب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية