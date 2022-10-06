مستجدات العملية الانتخابية على طاولة السايح والمبعوث الألماني

الوطن|رصد

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، وسفير جمهورية لدى ليبيا ميخائيل أونمخت، والوفد المرافق له.

بحث اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، كما تناول اللقاء مستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وأكد باك خلال اللقاء، عن تقدير بلاده لجهود المفوضية الساعية لإنجاز الانتخابات، مشيدًا بالمساعي الوطنية التي تنشد الوصول إلى صياغة لقاعدة دستورية تقود ليبيا إلى الانتخابات لتنهي المراحل الانتقالية.