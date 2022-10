تعليم تصريف الأعمال: إعلان نتِيجة الشَهادة الثانوية سَيتم خلال الأسبوع القادم

ليبيا- تابع وَزِير التَّربية والتَّعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مَع مُدير المَركز الوَطني للامتِحانات المُكلّف محمود الفالي جُهُود المَركز واستِعدادَاته لِلإعلَان عَن نَتائِج شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بأقسامِها العِلمي والأدَبي والدِّيني، لِلعام الدِّراسي 2021 – 2022.

الفالي أحاط الوَزِير بأنَّ المَركز يَعكف الآن عَلى تنفِيذ التَّقرير النِّهائي الوَارِد مِن اللجنة العُليا الخَاص بدِراسَة تَقارِير مَصلحة التَّفتيش التَّربوي لِكل المَواد التي وَردت بشأنِها مُلاحظات.

وأضاف:” أنَّ اللجان الفنِّية بالمَركز تَعمل عَلى مُتابعة إدخَالات أعمَال السنة مَع مُديرِي مَكاتب الاِمتحانات ومُديرِي المُؤسّسات التَّعليمية، إضافة إلَى تنفِيذ مَحاضِر الغِش، ومُتابعة رصد دَرجات اِمتحان مادة الإنشاء لِلقسم الأدبي والتّعبير للقسم العِلمي، مُوضحًا أنَّ اللجان بصدَد إتمام العَملِيات الفنِّية الخاصَّة بإصدَار النتائج”.

وَفِي خِتام جَولته التَّفقُّدية، تابَع الوَزِير مَع اللجان الفنِّية جُهودها، مُوجهًا تَعلِيماته بِضَرورة تَكثِيف العمَل مِن أجل إنجَاز الأعْمَال بكفاءَة وَوفق جدول زَمَنِي وَاضح، دُونَما تَأخِير.

يُشار إلَى أنَّ نَتِيجة شَهادة إتمام مَرحلة التَّعليم الثانوي بأقسَامِها العِلمي والأدَبي والدِّيني لِلعام الدِّراسي 2021 – 2022 سيتم إِعلَانها خِلال الأُسْبُوع القَادِم.

