المنفي لأعيان برقة: أدعم جهود لم شمل أبناء الوطن

الوطن|متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عدداً من أعيان وحكماء ونخب برقة، لبحث الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الراهنة في البلاد والمساهمة في تقريب وجهات النظر، بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأبدى المنفي دعمه لجهود حكماء وأعيان ونخب برقة، ولكل مساعيهم في رأب الصدع، ولم شمل أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن الأعيان والحكماء والنخب، هم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام بين كافة الليبيين وتجاوز الأزمة الحالية.

واستعرض الأعيان والحكماء والنخب أمام المنفي رؤيتهم للتواصل مع جميع الأطراف لإنقاذ البلاد من شبح الانقسام والوصول للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، للعبور إلى بر الأمان.