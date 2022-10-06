المشري ومبعوث المانيا وسفيرها يناقشون المستجدات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، المبعوثَ الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، والسفيرَ الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بمقر المجلس في طرابلس؛ وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

بحث اللقاء المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، حيث أكد المشري على الطرق العملية لإنجاز هذا الاستحقاق عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، مثمناً الدور الألماني ومساعيه الحثيثة في ليبيا الرامية للاستقرار.

بدوره أكد الجانب الألماني على مواصلة دعم بلاده لليبيا.