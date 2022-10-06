رئيس وزراء اليوناني: مستعدون لاستخدام القوة  رداً على اتفاقية حكومتي طرابلس وتركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” في خطابه أمام البرلمان اليوناني إنهم مستعدون للجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر ردا على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا في مجال الغاز والطاقة.

وأشار “ميتسوتاكيس” في خطابه، أمس الأربعاء، إلى أنهم سيتقدمون بطلبات للتعاون الدبلوماسي مع دول الحلفاء، لافتا إلى أن مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى يستعدون لزيارة دول الشرق الأوسط لإلغاء هذه الاتفاقية.

ووقع وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الإثنين الماضي، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، بحضور الدبيبة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن “أثينا لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

ويحدد اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن “هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا”.

وأوضحت كلاً من مصر واليونان، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.