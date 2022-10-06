الدبيبة يلتقي عددًا من الأحزاب السياسية

استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بمقر المجلس في طرابلس عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي.

واستعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام.

كما استعرض رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد الدبيبة على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة، مشدّدا على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

من جهتهم، أضاف قادة الأحزاب أن من الضروري استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة، حسب تعبيرهم.

وأكد الدبيبة أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.