ضبط ليبيين وأجانب وسيارات تحمل خمورا وتبغا قادمة من تشاد غرب الكفرة

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة، الخميس، ضبط ليبين وأجانب وسيارات تحمل شحنات من الخمور والتبغ قادمة من تشاد بمنطقة كالنجا غرب المدينة الواقعة في أقصى جنوب شرق ليبيا.

وأوضحت المكتب الإعلامي للكتيبة أن إحدى الدوريات التابعة للكتيبة تمكنت من ضبط السيارات التي كان يقودها «أشخاص ليبيين وأجانب يمتهنون التهريب» بمنطقة كالنجا غرب الكفرة.

شحنة التبغ تُهرَّب عبر الحدود إلى دول الجوار

وقال المكتب الإعلامي إن «إحدى هذه السيارات التي جرى ضبطها كانت تحمل شحنة من الخمور قادمة من تشاد إلى ليبيا ليتم ترويجها وبيعها لإذهاب عقول الشباب بينما تحمل بقية السيارات شحنة من التبغ الذي يجري تهريبه عبر الحدود إلى دول الجوار».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن آمر كتيبة سبل السلام المكلف أكد أنه سيجري «إعدام كل المضبوطات التي جرى مصادرتها بعد انتهاء التحقيقات».

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خطف 4 ليبيين على طريق الكفرة – بوزريق

كما أعلنت الكتيبة، أمس الأربعاء، عودة عناصرها إلى مدينة الكفرة بعد خروجهم في دورية قبل أيام إلى الصحراء الجنوبية بعد قيام مجموعة مسلحة بخطف 4 مواطنين ليبيين عزل على طريق الكفرة – بوزريق.

وأضاف المكتب الإعلامي أن قوة تابعة لكتيبة سبل السلام على الفور لتعقب أثر المجموعة الإجرامية والخارجة عن القانون التي أرهقت المواطنين في الجنوب الشرقي حيث تمتهن الحرابة والخطف والابتزاز والمطالبة بمبالغ مالية كبيرة للإفراج عن المخطوفين، إضافة إلى التهريب وغيرها من الأعمال غير القانونية.

وأكد المكتب الإعلامي لكتيبة سبيل السلام أن القوة المكلفة قامت أيضا بدوريات في مناطق مختلفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين للقانون، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المقبوض عليهم أو المواطنين المخطوفين.

سيارات ومهربين ألقي القبض عليهم من قبل دورية تابعة لكتيبة سبل السلام بمنطقة كالنجا غرب الكفرة. (كتيبة سبل السلام)