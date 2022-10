القماطي: سنتخذ مسارات بديلة حال فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية

ليبيا – اقترح رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا الاتجاه إلى الانتخابات التشريعية في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لظروف معينة بحيث يتولى البرلمان الجديد معالجة المشكلات الدستورية.

القماطي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “جرّبنا تغيير الحكومات عشرات المرات، وهو إجراءٌ غير مُجدٍ؛ لم ينهِ الصراع والانقسام، لذا، فالمطلوب انتخاب برلمان واحدٍ بوجوه ودماء جديدة، يجدد الشرعية، ويشكل السلطة التنفيذية”.

وأضاف: “اجتمعنا اليوم بممثلين عن هيئة صياغة مشروع الدستور، لمناقشة استكمال المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.

وتابع القماطي حديثه: “لا نستبعد اتخاذ مسارات بديلة للخروج من حالة الانسداد السياسي، إذا فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية”.

