المشري يستقبل مدراء إدارات وفروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الخميس، مدراء الإدارات وفروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء رؤى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأبرزها مبادرة رئيس الهيئة بشأن توحيد فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأطلع مدراء إدارات الهيئة وفروعها المشري على المراحل المتقدمة التي أنجزتها الهيئة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا، المنعقد خلال الفترة الماضية بالعاصمة النمساوية فيينا، وعن جاهزية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2021.