بعد إقفالهم للطرق.. الدبيبة يرسل وزير عمله  إلى رابطة شباب تاجوراء لتنفيذ مطالبهم

أرسل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، وزير العمل بحكومته للاستماع وتنفيذ مطالب رابطة شباب تاجوراء بعد إقفالهم للطرق.

وأوضح حساب وزارة العمل بحكومة الدبيبة، في بيان على فيسبوك، أن :علي العابد اجتمع بديوان الوزارة بحضور وكيل وزارة الزراعة، محمد التركي، ورئيس رابطة شباب تاجوراء، عبداللطيف الطاهر، واستمع المجتمعون إلى مطالب الشباب بالبلدية”.

وأوضح البيان، أن ” العابد أكد على أن وزارة العمل والتأهيل والخدمة المدنية تعطي الأولوية لشريحة الشباب في كل ربوع ليبيا”.

وأوضح أن سيتم “إقامة دورات تدريبية تخصصية في عدة مجالات لتدريب الباحثين عن العمل وحلحلة ملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للقطاعات في البلديات خصوصا ذات الطابع الخدمي”. بحسب البيان.