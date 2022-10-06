وزارة الداخلية: ضبط متهمين بالنصب في سوق الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخصين إثنين متهمين بالنصب على مواطن في مبلغ 25.000 دولار بمركز سوق الجمعة.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أحد المواطنين قدم شكوى إلى قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بشأن واقعة نصب واحتيال تعرض لها من قبل شخصين من العمالة الوافدة بعد أن قاما بالنصب عليه فـي مبلغ مالي يقدر بـ[25.000] دولار والمقيدة بمركز سوق الجمعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بعد جمع المعلومات والبحث والتحري، تم ضبط المتهمين وهم المدعو “ع.م.أ” والمدعو “م.أ.أ” وبحوزتهم جزء من المبلغ المسروق يقدر ب(4000)الاف دولار وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.