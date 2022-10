وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال: استثناء ليبيا من قرار أوبك بخفض الإنتاج

ليبيا – حضر وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون الأربعاء الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء الأوبك وخارج الأوبك عبر تقنية الفيديو، بمشاركة القائم بالأعمال الليبي بفيينا الاجتماع ممثلًا عن السفير الليبي.

وزارة النفط لفتت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك وخارجها بواقع 2 مليون برميل يوميًا، موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة، مع استثناء ليبيا وإيران من هذا التخفيض، على أن يبدأ هذا التخفيض إبتداءً من شهر نوفمبر القادم 2022.

