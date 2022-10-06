المبعوث الألماني للمشري: ندعم ليبيا للوصول للانتخابات

الوطن|رصد

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي.

وأكد المشري خلال اللقاء حرصه على الاستحقاق الانتخابي عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا،مشيرًا إلى الطرق العملية لإنجاز هذا الاستحقاق عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، مثمنًا الدور الألماني ومساعيه الحثيثة في ليبيا الرامية للاستقرار.

من جهته، أكد الجانب الألماني على مواصلة دعم بلاده لليبيا للوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية.