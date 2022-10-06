إندبندنت تركيا: تجاهل أنقرة للمؤسسات القانونية في ليبيا يضع حداً لسياسة التوازن التركية

قالت صحيفة إندبندنت تركيا، إن توقيع تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الدبيبة المثيرة للجدل، وتجاهل مجلس النواب والمؤسسات القانونية في ليبيا يضع حداً لسياسة التوازن التركية بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة التركية في تقرير لها، أن اختيار أنقرة طرفاً في الأزمة له عواقب جديدة في ليبيا، وعلى المستوى الدولي أيضاً، حيث أن تعزيز الدبيبة موقفه بدعم تركيا يزعج مصر بشكل خطير.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مصر ستبذل جهد عربي كبير لدعم حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، كحكومة ليبية، في الوقت الذي يدعم فيه الاتحاد الأوروبي “المحايد” الحكومة أيضا، بحسب التقرير التركي.