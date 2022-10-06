اسميو: أنهينا الإجراءات المتعلقة بتوريد التطعيمات

أكد مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط اسميو الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتوريد التطعيمات.

وقال اسميو في تصريحات صحفية: “أنهينا الإجراءات المتعلقة بتوريد التطعيمات الروتينية والمدرسية ونتوقع وصول أو الشحنة في أكتوبر الحالي”.

وأضاف “الشحنات المزمع توريدها تكفي لاحتياجات عام كامل باستثناء أربعة طعوم ستصل تباعا بعد حصولها على الاعتمادات من المصرف المركزي”.

وتابع “معظم المرافق الصحية استنفدت الكميات الموجودة من التطعيمات، وبعض المدن لديها كميات لا تذكر من بعض الأنواع”.