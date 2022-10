الشيباني: الظلم أول مسمار يدق في نعش الدول

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن الظلم أول مسمار يدق في نعش الدول، وأكل أموال الناس بالباطل وتجاهل حقوقهم المشروعة يجعلهم يستخفون بالعمل ويتوقف الإنتاج ويموت في أعماقهم حب الوطن لأن حقوقهم تسلب منهم وتصادر إرادتهم.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: عندها يبدأ الاقتصاد بالانهيار وترتفع الاسعار ويضيق العيش، ويبدأ الشعب وخاصة الكوادر الشبابية الفاعلة في الهجرة طلبًا لحياة أفضل، فتختفي أفضل الكفاءات وتنهار الدولة، هذا اذا توقف الشعب عن إرادة الحياة وبالطبع لن يستجيب القدر. بحسب قوله.

