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بعد توقيع اتفاقية حكومة الدبيية وتركيا.. اليونان تهدد للدفاع عن سيادتها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت اليونان أنها ستستخدم كل قوتها الدبلوماسية والعسكرية، للدفاع عن سيادتها ضد ما تسميهأعمال عدائية لتركيا، عقب توقيعها للاتفاقية مع ليبيا.

هذا وأوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة له أمام برلمان بلاده، إن أثينا وحلفاءها الدبلوماسيين الأقوياء، مستعدون للدفاع عن حدود اليونان المائية.

وأشار كيرياكوس إلى أن مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى يستعدون لزيارة دول الشرق الأوسط لبحث مستقبل هذه الاتفاقية التي تمت بين تركيا والحكومة منتهية الولاية.

وفي السياق نفسه، كانت الخارجية التركية قد أكدت عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا ومنتهية الولاية بالنسبة لأنقرة.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #اليونان تركيا ليبيا

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الوطن الليبية

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