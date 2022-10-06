المقريف: الكتاب المدرسي لم يعد العامل الرئيسي في العملية التعليمية وعلينا مواكبة العالم

قال موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إن الكتاب المدرسي ليس من عوامل العملية التعليمية.

وأضاف المقريف في تصريحات صحفية، أن الكتاب المدرسي لم يعد أيضًا العامل الرئيسي في العملية التعليمية، قائلاً: “الوسائل التعليمية الآن تعددت كثيرًا ويجب الآن أن نواكب العالم”.

وأكد على ضرورة أن تكون لدينا وسائل تعليمية أخرى مثل التعليم الإلكتروني لنستطيع مواكبة الجديد، لافتاً إلى أن استخدام الوسائل الحديثة يعتبر أحد المعايير الأساسية لتقييم العملية التعليمية في ليبيا.

وأوضح المقريف أن توفير الميزانيات للكتاب المدرسي كان متأخرًا جدًا بالنسبة لنا كوزارة تربية وتعليم، وتم استثناء توريد وطباعة الكتاب باعتباره موجودًا في الباب الثالث من الميزانية.

وكشف المقريف أنه تم تخصيص مبالغ الكتاب في منتصف شهر أغسطس وستصل أول الدفعات في بداية الأسبوع المُقبل.

وذكر أن وزارته لديها رصيد من الكتاب المدرسي بين 40 و45%، لافتاً إلى أن هناك نقص في بعض العناوين سيتم توفيرها من خلال أول دفعة.