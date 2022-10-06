المفوضية: نتعاون مع الأمم المتحدة تفادياً لمشاكل العملية الانتخابية

نظّمت إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس، بالمشاركة مع إدارة العمليات، برنامج محاكاة لمنظومة احصاء وإظهار النتائج الخاصة بالعملية الانتخابية.

وقال مدير إدارة النظم والمعلومات محمد عبدو أن الهدف من البرنامج هو توضيح الخطوات العملية لعملية احصاء واظهار النتائج، للتأكد من دقة وجودة المنظومة التي تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تفادياً للمشاكل والمعوقات التي قد تقع اثناء إجراء العملية الانتخابية، ومناقشة أي ملاحظات أو مقترحات تضمن المزيد من الدقة والتحقق.

أضاف البيان، أن المفوضية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تدريب مهندسي الإدارة، وموظفي الإدارات المعنية بهذه العملية على كيفية عمل المنظومة، وذلك في إطار الاستعانة بالكوادر المحلية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

ومن جهته اوضح رئيس قسم المرشحين حسن العلواني مراحل عملية الاحصاء وعرض النتائج، بدايةً من كيفية استلام استمارات النتائج وعملية التحقق وعملية التصحيح والإدخال ثم مرحلة عرض النتائج الاولية والنهائية.