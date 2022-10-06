وزارة الداخلية والسفارة التركية تبحثان تطوير التعاون الأمني

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الامين اليوم الخميس مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين في مجال تدريب وتأهيل العناصر الأمنية بوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بحث عددا من المواضيع الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

واستعرض وكيل الوزارة خلال اللقاء المشاكل التي تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية والعمل على تذليل هذه الصعوبات بالتنسيق مع السفارات والجهات ذات العلاقة.