البيوضي: الانتخابات هي الحل والوسيلة السلمية الوحيدة التي ستؤدي لتغيير الوضع المتردي

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه لا يختلف عاقلان على أن الانتخابات هي الحل وأنها الوسيلة السلمية الوحيدة التي ستؤدي لتغيير الوضع المتردي، ويحب أن تستكمل العملية الانتخابية من حيث توقفت وتنفيذ حكم محكمة سبها الابتدائية.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الورقة المنشورة من حكومة الدبيبة لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وهو مطالب بنشر بنود مذكرة التفاهم ( النفطية) مع تركيا للرأي العام ويكفيه محاولات بيع الوهم والهروب للأمام، فكل خطواته الأخيرة منذ صفقة النفط تثبت أن الهدف الوحيد هو الاستمرار بأي وسيلة وبعيدًا عن كل النواميس السياسية.

وأكد على أنه قد آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022.

