حزب التغيير يطالب بإجراء انتخابات تشريعية فقط

طالب رئيس حزب التغيير جمعة القماطي بإجراء انتخابات تشريعية فقط.

وقال القماطي، في تصريحات صحفية، إن المطلوب الآن انتخاب برلمان واحد بوجوه ودماء جديدة يجدد الشرعية ويشكل السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن البرلمان الجديد هو من يتولى معالجة المشكلات الدستورية.

وأضاف القماطي، أنه حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية يجب الاتجاه إلى التشريعية، ولا نستبعد مسارات بديلة للخروج من الأزمة إذا فشلت الأجسام السياسية في التوافق على القاعدة الدستورية.

وتابع: “جرّبنا تغيير الحكومات عشرات المرات، وهو إجراءٌ غير مُجدٍ؛ لم ينهِ الصراع والانقسام.

وأشار إلى أن حزبه اجتمع بممثلين عن هيئة صياغة مشروع الدستور، لمناقشة استكمال المسار الدستوري، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.