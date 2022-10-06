«الشعاب» يشارك في اجتماع تقييم عمل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

شارك عبد الحكيم الشعاب، بصفته عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، في أعمال اجتماع تقييم وتخطيط عمل المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وممثلين عن اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد على مدار يومين، تحديد الدروس المستفادة من عمل المنظمة العربية منذ الإنشاء بناءً على اجتماع التقييم الأولي، والتحليل الداخلي والخارجي للفجوات، وقراءة في الأسس الاستراتيجية للمنظمة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية.

كما تم تحديد الأهداف العملية والأنشطة والهيكلة الأولية للخطة الاستراتيجية والمقترحات الأولية لخطة التواصل للمنظمة.