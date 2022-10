ليبيا – التقى عماد البنّاني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان رفقة قيادات شبكة تواصل الأحزاب بممثلين عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

اللقاء عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب للتباحث حول الصعوبات والعراقيل التي تواجه مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز وسبل حلحلتها.

Shares

The post البناني يبحث مع ممثلي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصعوبات والعراقيل التي تواجه مسألة الاستفتاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية