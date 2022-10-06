الفارسي: الانتخابات مستحيلة في ظل الفوضى الأمنية

الوطن|رصد

أكد أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، ضرورة توفير مناخ أمني مناسب لتسهيل التوافق حول قاعدة مناسبة وتهيئة البلاد للانتخابات وفرض خارطة طريق يقبل بها الجميع.

وقال الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “الفوضى الأمنية والوضع السياسي الهش يجعل الاستحقاقات الانتخابية أمرا صعبا، وللخروج من هذه الأزمة لا بد من جمع السلاح وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة وتجنيب البلاد الدخول في أتون صراع مسلح”.

وأكد الفارسي، ضرورة “توقيع اتفاق جديد بين الأطراف بمراقبة الأمم المتحدة لوقف التصعيد والتفاوض على حل سلمي، ولكن في ظل هذا الوضع المضطرب ستكون إمكانية التوافق مستحيلة، وأن أي حل أو حكومة قد تشكل سيتم رفضها ومجابهتها ولن يكون هنالك حل سلمي لذلك لا بد من حل المشكلة الأمنية أولا”.